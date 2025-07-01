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Трамп считает, что ФРС США следует установить базовую ставку в размере 1%

Трамп считает, что ФРС США следует установить базовую ставку в размере 1% Федеральная резервная система (ФРС) США должна установить базовую ставку на уровне в 1%.
Другие страны
1 июля 2025 г. 00:14
Трамп считает, что ФРС США следует установить базовую ставку в размере 1%

Федеральная резервная система (ФРС) США должна установить базовую ставку на уровне в 1%.

Как передает Report, такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Мы должны платить 1% или даже меньше", - написал он, комментируя решения ФРС.

При этом Трамп в очередной раз подверг критике действия руководителя ФРС Джерома Пауэлла и вновь выразил уверенность в том, что Пауэллу и ФРС следует снижать базовую процентную ставку гораздо быстрее.

В пятницу Трамп заявил, что был бы рад уходу в отставку Пауэлла. По оценке президента, глава ФРС "проделал паршивую работу". Трамп сообщил, что в качестве преемника Пауэлла он назовет того, кто будет снижать ставку. Ожидается, что он огласит имя кандидата на пост главы ФРС в ближайшие месяцы.

Пауэлл неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку, его срок полномочий завершится в мае следующего года. Глава ФРС отказывается комментировать частые личные выпады Трампа в свой адрес. На прошлой неделе ФРС приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50 %.

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