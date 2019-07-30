Трамп, Роухани, Зеленский и Мадуро планируют выступить на Генассамблее ООН

Лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с 24 по 30 сентября в ходе общеполитических прений высокого уровня.

Как передаёт Report, cреди стран, которые на 74-й сессии ГА будут представлены своими лидерами, в программе, в частности, значатся США, Иран, Венесуэла, Франция, Украина, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

В преддверии начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее произнесет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем на трибуну поднимется председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Первым среди глав государств традиционно выступает Бразилия. Такой порядок закрепился в связи с тем, что на самой первой Генассамблее 1946 года вначале взял слово именно бразильский посол Луис Мартинс де Соуза Дантас. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны - Дональд Трамп.

В канцелярии генсека ООН отметили, что план выступлений - ориентировочный. К моменту начала общеполитической дискуссии в него могут быть внесены изменения.