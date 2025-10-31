Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 08:55
    Трамп: Республиканцам пора перейти к ядерному варианту преодоления шатдауна

    Президент США Дональд Трамп считает, что его однопартийцам-республиканцам в Сенате Конгресса следует перейти к "ядерному варианту" разрешения ситуации с частичной приостановкой работы правительства из-за отсутствия финансирования (шатдауна).

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

    Из нее следует, что законодатели из рядов Демократической партии применяют практику филибастера (флибустьерства) - затягивания рассмотрения и принятия законопроектов. Для преодоления филибастера по законопроекту необходима поддержка как минимум 60 членов верхней палаты Конгресса США. По итогам 13 раундов голосований ни один из двух рассматриваемых в Сенате законопроектов об обеспечении финансирования работы правительства принят не был.

    "Республиканцам пора разыграть "карту Трампа" и перейти к тому, что называется ядерным вариантом - избавьтесь от филибастера, и избавьтесь от него сейчас же", - заявил Трамп.

    США Дональд Трамп шатдаун Республиканцы
    Tramp: Respublikaçıların şatdaunu aradan qaldırmaq üçün "nüvə variantı"na keçməsinin vaxtıdır

