Трамп: Республиканцам пора перейти к "ядерному варианту" преодоления шатдауна

Президент США Дональд Трамп считает, что его однопартийцам-республиканцам в Сенате Конгресса следует перейти к "ядерному варианту" разрешения ситуации с частичной приостановкой работы правительства из-за отсутствия финансирования (шатдауна).

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Из нее следует, что законодатели из рядов Демократической партии применяют практику филибастера (флибустьерства) - затягивания рассмотрения и принятия законопроектов. Для преодоления филибастера по законопроекту необходима поддержка как минимум 60 членов верхней палаты Конгресса США. По итогам 13 раундов голосований ни один из двух рассматриваемых в Сенате законопроектов об обеспечении финансирования работы правительства принят не был.

"Республиканцам пора разыграть "карту Трампа" и перейти к тому, что называется ядерным вариантом - избавьтесь от филибастера, и избавьтесь от него сейчас же", - заявил Трамп.