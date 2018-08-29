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    Трамп решил пока не увольнять генерального прокурора Джеффа Сешнса

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп передумал и решил не увольнять министра юстиции и генерального прокурора США Джеффа Сешнса в этом месяце по совету своих помощников. Об этом сообщила газета The Washington Postсо ссылкой на источники в администрации, передает Report. 

    По ее данным, окружение Трампа смогло убедить президента в том, что он должен повременить с этим решением из-за продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Издание также отмечает, что некоторые сенаторы-республиканцы не исключают увольнения Сешнса после окончания промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

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