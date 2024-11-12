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Трамп решил назначить Майка Уолтца своим советником по нацбезопасности

Трамп решил назначить Майка Уолтца своим советником по нацбезопасности Избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении назначить конгрессмена Майка Уолтца советником по нацбезопасности в своей администрации.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 23:45
Трамп решил назначить Майка Уолтца своим советником по нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении назначить конгрессмена Майка Уолтца советником по нацбезопасности в своей администрации.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в его официальном заявлении.

"Для меня честь объявить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен на должность советника по нацбезопасности в моем кабинете", - сообщил Трамп.

Он отметил, что Уолтц является экспертом по угрозам, которые представляет Китай, Россия, Иран и глобальный терроризм.

Американские СМИ подчеркивают, что советник по национальной безопасности назначается президентом без одобрения Сената.

Республиканец Майк Уолтц входит в комитеты Палаты представителей по разведке, вооруженным силам и иностранным делам.

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