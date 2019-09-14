Трамп рассматривает кандидатуру О'Брайена на место Болтона.

Как передаёт Report со ссылкой на газету The Washington Post, президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру спецпредставителя США по делам заложников Роберта О'Брайена на пост помощника по национальной безопасности.

По её данным, Трамп провёл интервью с О'Брайеном в Белом доме в пятницу. Власти считают его "безопасным выбором" из-за его хороших отношений с представителями Госдепа и Пентагона.

"В Белом доме хотят видеть командного игрока", — приводит WP слова представителя власти.

Ранее Трамп исключил возможность назначения госсекретаря США Майка Помпео на должность помощника по нацбезопасности.