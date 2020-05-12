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Трамп рассказал, почему не пользуется медицинской маской

​Трамп рассказал, почему не пользуется медицинской маской

Президент США Дональд Трамп заявил, что не носит медицинскую маску в период эпидемии коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в ходе пресс-конференции в Белом доме 11 мая журналисты спросили американского лидера, почему тот игнорирует средства защиты, несмотря на то что в Белом доме коронавирусом заразились уже несколько сотрудников.

"Они (сотрудники) находятся на определенной дистанции и от меня, и друг от друга. В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было", — заявил Трамп.

При этом остальные представители американской администрации на брифинге были в масках.

Накануне стало известно, что Трамп и вице-президент США Майк Пенс будут сдавать тесты на COVID-19 ежедневно.

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