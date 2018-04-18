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    Трамп рассказал о тайной встрече Майка Помпео с Ким Чен Ыном

    Встреча прошла гладко, установились хорошие отношения

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бывший директор ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

    Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

    "Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла гладко, установились хорошие отношения. Детали будущего саммита сейчас прорабатываются. Денуклиаризация будет прекрасной вещью для всего мира – и для Северной Кореи!", - написал Трамп.

    Ранее газета The Washington Post узнала, что Помпео и Ким Чен Ын тайно встретились 1 апреля. Они обсудили подготовку к саммиту лидеров США и Северной Кореи.

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