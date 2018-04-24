Трамп рассказал о скорой встрече с Ким Чен Ыном

Баку. 24 аперля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает Report, об этом американский лидер рассказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в Белом доме.

По словам Трампа, Пхеньян ориентирован на то, чтобы провести встречу как можно быстрее. По его словам, северокорейский лидер в настоящий момент выглядит как открытый и порядочный человек, передает ТАСС.

При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции в отношении КНДР до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия по свертыванию своей ядерной программы.