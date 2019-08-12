​Трамп рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в Белом доме.

Согласно информации, два лидера обсудили торговые отношения между странами и вопросы глобальной безопасности.

Трамп выразил Британии признательность "за устойчивое партнерство в решении глобальных проблем".

Он также выразил надежду на то, что обоим лидерам удастся встретиться лично в ближайшем будущем.