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Трамп рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем

​Трамп рассчитывает на встречу с Джонсоном в ближайшем будущем

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в Белом доме.

Согласно информации, два лидера обсудили торговые отношения между странами и вопросы глобальной безопасности.

Трамп выразил Британии признательность "за устойчивое партнерство в решении глобальных проблем".

Он также выразил надежду на то, что обоим лидерам удастся встретиться лично в ближайшем будущем.

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