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Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов

Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов Президент США Дональд Трамп распорядился начать к 2030 году строительство по меньшей мере 10 новых ядерных реакторов.
Другие страны
24 мая 2025 г. 04:23
Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов

Президент США Дональд Трамп распорядился начать к 2030 году строительство по меньшей мере 10 новых ядерных реакторов.

Как передает Report, об этом говорится в тексте подписанного им указа, который распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Как следует из документа, Трамп предписал запустить "строительство к 2030 году 10 новых реакторов по завершенным проектам", а также поручил нарастить выработку электроэнергии на существующих реакторах на 5ГВт. Кроме того, он поручил главе Минэнерго в координации с министром обороны оценить возможность перезапуска или перепрофилирования закрытых АЭС для нужд Пентагона.

Глава американской администрации распорядился, чтобы Министерство энергетики США "отдавало приоритет деятельности по поддержке атомной энергетики" в том числе за счет "предоставления ресурсов для перезапуска закрытых атомных электростанций, увеличения выработки энергии на функционирующих АЭС, завершения строительства реакторов, [возведение которых] ранее было приостановлено". Кроме того, Трамп поручил Минэнерго "наладить все аспекты цепочки поставок ядерного топлива", а также в приоритетном порядке обеспечить финансирование развития технологий в сфере атомной энергетики в том числе за счет "грантов, займов, инвестиционного капитала".

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