​Трамп раскритиковал позднее использование Нацгвардии в Миннеаполисе

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/71461c15ac954e293d87cf57fe354eab/f7817234-97ae-403b-9380-77a1022838f6_292.jpg

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы подразделения Национальной гвардии задействовали в Миннеаполисе два дня назад, это помогло бы избегать такого ущерба в результате беспорядков.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Национальная гвардия была задействована в Миннеаполисе, чтобы выполнить работу, которую не смог сделать мэр-демократ. Ее должны были задействовать два дня назад, и там не было бы повреждений, и полицейское управление не было бы захвачено и разрушено. Отличная работа со стороны Национальной гвардии. Никаких игр!" - написал Трамп в Twitter.

Мэром Миннеаполиса является 38-летний демократ Джейкоб Фрей, и ранее президент-республиканец Трамп уже подвергал его жесткой критике за действия во время беспорядков. Губернатор Миннесоты Тим Уолц так же представляет Демократическую партию.

30 мая Трамп пригрозил использовать "неограниченную мощь военных" для подавления беспорядков.