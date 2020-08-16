О нас
Report Georgia

Трамп раскритиковал любимый телеканал

Трамп раскритиковал любимый телеканал Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на телеканал Fox News, который ранее считался его любимым СМИ
Другие страны
16 августа 2020 г. 23:55
Трамп раскритиковал любимый телеканал

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на телеканал Fox News, который ранее считался его любимым СМИ.

Как передает Report, с претензиями в адрес телеканала он выступил в Twitter.

По словам хозяина Белого дома, Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. "Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN", — возмутился Трамп. Он посоветовал американцам переключиться на OANN (One America News Network), имеющий репутацию крайне правого СМИ. "Они действительно делают "честную и сбалансированную" работу!" — объяснил американский лидер.

Чем было вызвано недовольство телеканалом, глава государства не уточнил. При этом американский лидер чаще всего дает интервью именно журналистам Fox News. Телеканал, как правило, поддерживает политику Трампа.

Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл ее fake news (поддельные новости). В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Сомали при нападении на отель погибли 5 человек
В Сомали при нападении на отель погибли 5 человек
16 августа 2020 г. 21:34
В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева
В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева
16 августа 2020 г. 20:45
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным
16 августа 2020 г. 20:40
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
16 августа 2020 г. 18:39
В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию
В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию
16 августа 2020 г. 17:14
В ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок
В ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок
16 августа 2020 г. 13:07
16 человек пострадали в результате урагана на юге Бразилии
16 человек пострадали в результате урагана на юге Бразилии
16 августа 2020 г. 09:25
Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом
Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом
16 августа 2020 г. 08:42
Умер брат президента США Роберт Трамп
Умер брат президента США Роберт Трамп
16 августа 2020 г. 06:39
США планируют размещение ракет средней дальности в Азии
США планируют размещение ракет средней дальности в Азии
16 августа 2020 г. 05:49

Последние новости

23:55
Трамп раскритиковал любимый телеканал Другие страны
23:51
Названо число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки Здоровье
23:25
Появилась новая версия возникновения коронавируса Здоровье
23:11
Изрезавший себе вены житель Джалилабада доставлен в Баку Происшествия
22:36
В ДТП в Грузии погибли 4 члена азербайджанской семьи Происшествия
22:11
Хэмилтон побил рекорд Шумахера Командные
21:34
В Сомали при нападении на отель погибли 5 человек Другие страны
20:45
В Казахстане подтвердили смерть внука НазарбаеваОбновлено Другие страны
20:40
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным Другие страны
20:13
ФотоВ Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие Происшествия
19:30
ФотоНазвана символическая сборная недели Лиги чемпионов Футбол
19:11
Назван помогающий предотвратить рак фрукт Здоровье
18:50
17-летний российский футболист скончался во время матча Футбол
18:39
Лавров и Помпео провели телефонный разговор Другие страны
18:17
ФотоВ Шабране сгорели 5 гектаров земли Происшествия
Вся новостная лента