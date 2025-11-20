Трамп: Путин удивился урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    • 20 ноября, 2025
    • 01:46
    Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин был удивлен его способности завершить конфликт между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report, трансляция события велась на YouTube-канале Белого дома.

    "Путин позвонил мне и сказал, что поверить не может, что я добился урегулирования этого (конфликта -ред.)", - заявил Трамп.

    Напомним, в августе текущего года по результатам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Трампом в американской столице была утверждена декларация о "парафировании" с главами МИД Армении и Азербайджана текста о мире, а также межгосударственных отношениях между двумя государствами.

    Кроме того, Армения согласилась взаимодействовать с Вашингтоном и третьими сторонами для организации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".

    Дональд Трамп Азербайджан Армения
    Trampın Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəyə son qoymaq qabiliyyəti Putini təəccübləndirib

