    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 10:25
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Президент США Дональд Трамп заявил, что по прежнему привержен идее заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, несмотря на растущую неопределенность в отношении перспективы личных переговоров между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    Трамп охарактеризовал свою позицию как реалистично-оптимистичную, заявив, что внимательно следит, как оба лидера пытаются решить этот вопрос.

    "Я наблюдал за этим, я видел это и говорил об этом [в ходе двусторонних переговоров - ред.] с Путиным и Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Мы добьемся своего", - сказал президент США.

    Тем не менее, глава Белого дома подчеркнул, что заключить мир между РФ и Украиной оказалось сложнее, чем он предполагал ранее.

    "Честно говоря, я думал, что Россия [наступление РФ - ред.] будет самым простым из тех, что я останавливал, но, похоже, она оказалась немного сложнее остальных", - сказал он.

