О нас

Трамп просит сторонников подписать петицию против предъявления ему обвинений

Трамп просит сторонников подписать петицию против предъявления ему обвинений Экс-президент США Дональд Трамп призвал 74 млн своих сторонников подписать петицию против предъявления ему уголовных обвинений в суде Южного округа штата Нью-Йорк, а также пожертвовать до $3,3 тыс. на его предвыборную кампанию.
Другие страны
22 марта 2023 г. 14:00
Трамп просит сторонников подписать петицию против предъявления ему обвинений
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп призвал 74 млн своих сторонников подписать петицию против предъявления ему уголовных обвинений в суде Южного округа штата Нью-Йорк, а также пожертвовать до $3,3 тыс. на его предвыборную кампанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил портал Business Insider.

По его сведениям, в понедельник команда Трампа разослала его сторонникам письмо, в котором призвала "74 млн патриотов" ответить на призыв и подписать петицию против возможного предъявления обвинений бывшему главе государства. Издание отмечает, что после подписания петиции пользователей переправляли на страницу с просьбой пожертвовать от $24 до $3,3 тыс. на предвыборную кампанию Трампа.

"Они пытаются запугать вас и аннулировать ваш голос", - цитирует письмо Business Insider. Сколько подписей уже удалось собрать и как именно Трамп собирается их использовать, не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
22 марта 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
21 марта 2023 г. 20:16
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
21 марта 2023 г. 20:09
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 марта 2023 г. 20:00
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
21 марта 2023 г. 17:57
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
21 марта 2023 г. 11:23
Азербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
ФотоАзербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
21 марта 2023 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi