Трамп: "Немыслимые разрушения после цунами в Индонезии. Америка с вами!"

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
«Немыслимые разрушения после цунами в Индонезии. Более двухсот погибших и около тысячи раненых или пропавших без вести. Мы молимся за выздоровление и исцеление. Америка с вами!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее стало известно, что число жертв цунами на побережье Зондского пролива в Индонезии возросло до 222.
Волны цунами обрушились на побережье на западе Индонезии вечером в субботу, 22 декабря.
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