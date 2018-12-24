Трамп: "Немыслимые разрушения после цунами в Индонезии. Америка с вами!"

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Немыслимые разрушения после цунами в Индонезии. Более двухсот погибших и около тысячи раненых или пропавших без вести. Мы молимся за выздоровление и исцеление. Америка с вами!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно, что число жертв цунами на побережье Зондского пролива в Индонезии возросло до 222.

Волны цунами обрушились на побережье на западе Индонезии вечером в субботу, 22 декабря.