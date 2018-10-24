Трамп прокомментировал отправку взрывчатки политикам в США

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в связи с отправлениями со взрывчаткой политикам США, что безопасность американцев является его главным приоритетом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он сообщил, что правоохранительные органы и члены администрации информируют его о происходящем и ведут расследование.

"Безопасность американцев является для меня главным и абсолютным приоритетом", — сказал президент США, его выступление местные телеканалы транслируют в прямом эфире.

Ранее в среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка со взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, его фамилия была написана с ошибкой.





