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    Трамп прокомментировал новые обвинения по "российскому делу"

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по  "российскому делу", которые были предъявлены 12 разведчикам. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

    Он подчеркнул, что предполагаемая деятельность 12 россиян проходила во время президентства Барака Обамы.

    "Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" — написал Трамп.

    Он также задался вопросом, где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными.

    13 июля в США предъявили обвинения по "российскому делу" 12 разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США. 

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