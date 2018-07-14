Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по "российскому делу", которые были предъявлены 12 разведчикам. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что предполагаемая деятельность 12 россиян проходила во время президентства Барака Обамы.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" — написал Трамп.

Он также задался вопросом, где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными.

13 июля в США предъявили обвинения по "российскому делу" 12 разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.