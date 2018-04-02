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    Трамп: Программа защиты нелегальных иммигрантов от депортации мертва

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Американская Программа защиты нелегальных иммигрантов от депортации (DACA) мертва. 

    Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

    "DACA мертва, поскольку демократы не стали действовать, и теперь никто не хочет запрыгивать на подножку. Больше не работает. Демократы хотят, чтобы не было границ, отсюда и наркотики, и преступность!", - написал Трамп.

    По его словам, США необходимо построить стену (с Мексикой) и укрепить границы страны.


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