Трамп проголосовал на выборах президента США во Флориде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на президентских выборах.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

Согласно информации, Трамп проголосовал лично на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич в штате Флорида.

Выступая перед прессой после голосования, он заявил, что абсолютно уверен в своей победе на выборах.

"Я чувствую себя очень уверенно" , - сказал Трамп, добавив, что это была лучшая из трех проведенных им кампаний.

Отметим, что сегодня в США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис.