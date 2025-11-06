Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Трамп продлил на год введенные в 1979 году санкции против Ирана

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 21:16
    Трамп продлил на год введенные в 1979 году санкции против Ирана

    Президент США Дональд Трамп продлил на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против исламской республики.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Трампа, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

    Из заявления американского лидера следует, что "отношения США с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года продолжается". Речь идет об Алжирских соглашениях между США и Ираном. Они привели к освобождению американских дипломатов, которые более года провели в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

    "По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны оставаться в силе и после 14 ноября 2025 года", - отмечается в заявлении Трампа. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил он.

    Отметим, что 14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.

