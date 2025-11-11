Трамп призвал ввести войска Нацгвардии в Чикаго из-за роста преступности

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно ситуации с преступностью в Чикаго, призвав ввести в город войска Национальной гвардии.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, торговый центр Miracle Mile Shopping Center в Чикаго, ранее считавшийся одним из лучших в стране, сейчас имеет более 28% пустующих площадей и находится на грани закрытия. Президент США связал сложившуюся ситуацию с высоким уровнем преступности в городе.

"Введите войска, быстро, пока не стало слишком поздно!" - написал Трамп.