Трамп призвал ввести войска Нацгвардии в Чикаго из-за роста преступности
Другие страны
- 11 ноября, 2025
- 10:49
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно ситуации с преступностью в Чикаго, призвав ввести в город войска Национальной гвардии.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, торговый центр Miracle Mile Shopping Center в Чикаго, ранее считавшийся одним из лучших в стране, сейчас имеет более 28% пустующих площадей и находится на грани закрытия. Президент США связал сложившуюся ситуацию с высоким уровнем преступности в городе.
"Введите войска, быстро, пока не стало слишком поздно!" - написал Трамп.
Последние новости
11:15
Таможенники Азербайджана обнаружили лекарства, искусно спрятанные в коробках со сладостямиБизнес
11:07
Тайвань эвакуировал более 3 тыс. человек из-за приближения тайфуна "Фунг-вонг"Другие страны
11:00
Рэнкинг НБКО Азербайджана по кредитному портфелю (01.01.2025)Финансы
10:57
Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом СирииВ регионе
10:56
VI Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня будут соревноваться в 5 видах спортаИндивидуальные
10:54
Дорожная полиция предупреждает об увеличении трафика после праздничных выходныхВнутренняя политика
10:49
Трамп призвал ввести войска Нацгвардии в Чикаго из-за роста преступностиДругие страны
10:49
Число жертв взрыва автомобиля в Индии возросло до 12Другие страны
10:45