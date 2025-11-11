Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Трамп призвал ввести войска Нацгвардии в Чикаго из-за роста преступности

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 10:49
    Трамп призвал ввести войска Нацгвардии в Чикаго из-за роста преступности

    Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением относительно ситуации с преступностью в Чикаго, призвав ввести в город войска Национальной гвардии.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    По словам Трампа, торговый центр Miracle Mile Shopping Center в Чикаго, ранее считавшийся одним из лучших в стране, сейчас имеет более 28% пустующих площадей и находится на грани закрытия. Президент США связал сложившуюся ситуацию с высоким уровнем преступности в городе.

    "Введите войска, быстро, пока не стало слишком поздно!" - написал Трамп.

    США Дональд Трамп Чикаго войска преступность

