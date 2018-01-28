Трамп призвал все страны предпринять решительные действия против талибов

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в субботу призвал все страны предпринять решительные действия против талибов, организовавших новый теракт в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я осуждаю подлый теракт, в результате которого погибли десятки и получили ранения сотни невинных людей… США привержены безопасности Афганистана, свободного от террористов, которые угрожают американцам, нашим союзникам и всем, кто не разделяет их порочную идеологию", — говорится в заявлении Трампа.