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    Трамп призвал все страны предпринять решительные действия против талибов

    Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома© The Associated Press

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в субботу призвал все страны предпринять решительные действия против талибов, организовавших новый теракт в Кабуле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

    "Я осуждаю подлый теракт, в результате которого погибли десятки и получили ранения сотни невинных людей… США привержены безопасности Афганистана, свободного от террористов, которые угрожают американцам, нашим союзникам и всем, кто не разделяет их порочную идеологию", — говорится в заявлении Трампа.

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