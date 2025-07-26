Трамп призвал премьер-министра Камбоджи к урегулированию конфликта с Таиландом

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, в ходе которого призвал его к урегулированию конфликта с Таиландом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, в ходе которого призвал его к урегулированию конфликта с Таиландом.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

"Только что разговаривал с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Сейчас звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы также попросить о прекращении огня и завершении войны, которая сейчас бушует", - сказал Трамп.

Ранее он написал, что провел разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда: "Это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и МИРА. Сейчас я передам это сообщение премьер-министру Камбоджи. После разговора с обеими сторонами прекращение огня, мир и процветание кажутся естественными. Скоро мы это увидим!".

"По совпадению, мы сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никаких сделок с ними, если они воюют - и я им это сказал! Звонок в Камбоджу закончился, но я планирую перезвонить по поводу прекращения войны и перемирия в зависимости от того, что скажет Таиланд. Я пытаюсь упростить сложную ситуацию! В этой войне гибнет много людей, но она очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который был успешно прекращен", - заключил президент США.