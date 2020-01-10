​Трамп призвал НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО должно расширить свое присутствие и разместить войска на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом он заявил выступая перед журналистами в Белом доме.

«Я думаю, что НАТО должно быть расширено, включая территории Ближнего Востока. Прямо сейчас бремя лежит на нас, и это несправедливо», — сказал американский лидер.

Он также предложил новое название для альянса — NATOME (сокращение от NATO (НАТО) и Middle East, ME (Ближний Восток)).

Кроме того, американский президент рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг был «взволнован» его предложением.

Трамп и Столтенберг в среду, 8 января, обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к единому мнению о том, что альянс мог бы сделать больше для стабильности в регионе и борьбы с международным терроризмом.