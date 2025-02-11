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Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников к субботе, иначе "разразится ад"

Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников к субботе, иначе "разразится ад" Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 05:56
Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников к субботе, иначе разразится ад

Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

Как передает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Если их не вернут к 12:00 субботы, я считаю, что пришло время отменить все договоренности и разразится ад. Это также произойдет, если их вернут не вместе, а по двое или по одному", - сказал он.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, что предпримут США, если ХАМАС не выполнит это требование. "Увидим, что произойдет", - сказал Трамп.

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