Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников к субботе, иначе "разразится ад"

Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

Как передает Report , об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Если их не вернут к 12:00 субботы, я считаю, что пришло время отменить все договоренности и разразится ад. Это также произойдет, если их вернут не вместе, а по двое или по одному", - сказал он.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, что предпримут США, если ХАМАС не выполнит это требование. "Увидим, что произойдет", - сказал Трамп.