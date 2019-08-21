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Трамп призвал Apple "уйти из Китая"

​Трамп призвал Apple "уйти из Китая"

Президент США Дональд Трамп призвал американскую корпорацию Apple перенести производство из КНР.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Трамп отметил, что без его помощи у крупных корпораций появились бы проблемы.

"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать", - заявил Трамп.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы "уйти из Китая".

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