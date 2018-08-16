Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп приступил к реализации программы по обвалу цен на нефть, сообщает Report со ссылкой на "Вести Экономика".

Для начала Трамп раскритиковал действия стран, входящих в ОПЕК, и потребовал немедленно снизить цены на нефть. Параллельно с этим в Конгрессе началась разработка законопроекта, позволяющего судить за картельные манипуляции нефтяным рынком.

На практике это будет происходить следующим образом: США будут вводить санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+; затем состоится второй раунд санкций против тех, кто не прекратил сотрудничество с указанными организациями.

Данных шагов стало достаточно для Саудовской Аравии, чтобы начать наращивать объемы добычи нефти и частично свернуть сделку с Россией по стабилизации ситуации на рынке нефти.Саудовская Аравия нарастила добычу до рекордных отметок за 4 года и активно снижала отпускные цены на свои сорта нефти последние 2 месяца.Стоит отметить, что также были увеличены объемы поставок нефти в США. Поставки нефти из-за за рубежа в США на прошлой неделе подскочили с 8 до 9,01 млн баррелей в сутки за счет Саудовской Аравии, которая нарастила экспорт на треть — до 1,24 млн баррелей в в день.