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Трамп принял решение по участию в выборах президента США

Трамп принял решение по участию в выборах президента США Бывший президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах главы государства в 2024 году, однако не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его
Другие страны
11 июля 2021 г. 23:37
Трамп принял решение по участию в выборах президента США
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах главы государства в 2024 году, однако не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании.

Как передает Report, об этом он сказал в беседе с телеканалом Fox News.

"Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке через несколько лет.

Бывший глава государства не пояснил, о каких возможных проблемах идет речь.

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