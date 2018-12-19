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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе.
Как передает Report, об этом сообщает AFP.
"В Белом доме заявили, что Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе", — указывает агентство.
Форум пройдёт в Давосе 22—25 января 2019 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не приглашая крупных российских бизнесменов, Всемирный экономический форум в Давосе проиграет.
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