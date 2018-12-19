Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

"В Белом доме заявили, что Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе", — указывает агентство.

Форум пройдёт в Давосе 22—25 января 2019 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не приглашая крупных российских бизнесменов, Всемирный экономический форум в Давосе проиграет.