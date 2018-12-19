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    Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    "В Белом доме заявили, что Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе", — указывает агентство.

    Форум пройдёт в Давосе 22—25 января 2019 года. 

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не приглашая крупных российских бизнесменов, Всемирный экономический форум в Давосе проиграет.

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