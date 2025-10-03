Трамп приказал задействовать любые войска для наведения порядка в Портленде

Президент США Дональд Трамп дал указание военному министру Питу Хегсету задействовать любые военные подразделения для наведения порядка в Портленде (штат Орегон) и защиты объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), которая проводит операцию против нелегальных мигрантов в этом городе.

Как передает Report, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент поручил министру Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и любых объектов ICE, подвергающихся нападениям со стороны "Антифа" и других внутренних террористов левого толка", - сказала она.

Напомним, что 27 сентября Трамп распорядился перебросить военнослужащих Нацгвардии в Портленд для борьбы с "внутренним терроризмом". По словам американского лидера, он "разрешает в случае необходимости применить всю полноту силы". 1 октября Трамп заявил, что ситуация в Портленде "продолжает ухудшаться", а правоохранительные органы подвергаются нападениям со стороны участников движения американских антифашистов "Антифа".