    Трамп приказал задействовать любые войска для наведения порядка в Портленде

    • 03 октября, 2025
    • 22:45
    Трамп приказал задействовать любые войска для наведения порядка в Портленде

    Президент США Дональд Трамп дал указание военному министру Питу Хегсету задействовать любые военные подразделения для наведения порядка в Портленде (штат Орегон) и защиты объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), которая проводит операцию против нелегальных мигрантов в этом городе.

    Как передает Report, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Президент поручил министру Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и любых объектов ICE, подвергающихся нападениям со стороны "Антифа" и других внутренних террористов левого толка", - сказала она.

    Напомним, что 27 сентября Трамп распорядился перебросить военнослужащих Нацгвардии в Портленд для борьбы с "внутренним терроризмом". По словам американского лидера, он "разрешает в случае необходимости применить всю полноту силы". 1 октября Трамп заявил, что ситуация в Портленде "продолжает ухудшаться", а правоохранительные органы подвергаются нападениям со стороны участников движения американских антифашистов "Антифа".

    Дональд Трамп Национальная гвардия США

