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Трамп приказал прекратить выпуск одноцентовых монет в США

Трамп приказал прекратить выпуск одноцентовых монет в США Президент Дональд Трамп приказал финансовому ведомству США прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 10:03
Трамп приказал прекратить выпуск одноцентовых монет в США

Президент Дональд Трамп приказал финансовому ведомству США прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп в очередной раз обратил внимание на необходимость прекратить нецелесообразное расходование бюджетных средств в США.

"Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов каждая. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США [Скотту Бессенту] прекратить выпуск новых пенни", - написал он.

Возглавляемое американским предпринимателем Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства США 21 января сообщило в социальной сети X, что выпуск одной монеты номиналом 1 цент "стоит больше 3 центов". В 2023-м финансовом году в стране отчеканили более 4,5 млрд таких монет, уточнили в ведомстве. Это обошлось американским налогоплательщикам в $179 млн.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ-də bir sentlik sikkələrin buraxılışını dayandırmağı əmr edib

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