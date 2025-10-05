Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения безопасности агентов федеральных служб.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон.

"На фоне продолжающихся ожесточенных беспорядков и беззакония, которое такие местные руководители, как представляющий Демократическую партию губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, отказываются пресекать, президент Трамп санкционировал привлечение 300 солдат Национальной гвардии для защиты федеральных служащих и имущества", - цитирует ее заявление газета.

"Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города", - добавила она.