Tramp Çikaqoya 300 milli qvardiyaçının göndərilməsinə tapşırıq verib
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 07:37
ABŞ Prezidenti Donald Tramp federal xidmət agentlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Çikaqoya (İllinoys ştatı) Milli Qvardiyanın 300 hərbçisini göndərmək barədə sərəncam verib.
"Report"un "Politico" qəzetinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibinin müavini Ebiqeyl Cekson bildirib.
"Demokrat Partiyasını təmsil edən İllinoys ştatının qubernatoru Cey Robert Pritsker kimi yerli rəhbərlərin dayandırmaqdan imtina etdikləri şiddətli iğtişaşlar və qanunsuzluq fonunda prezident Tramp federal işçiləri və əmlakı qorumaq üçün Milli Qvardiyanın 300 əsgərinin cəlb edilməsinə icazə verib", - qəzet onun bəyanatını sitat gətirir.
"Prezident Tramp Amerika şəhərlərini məhv edən qanunsuzluğa göz yummayacaq", - deyə o əlavə edib.
Son xəbərlər
08:00
III MDB Oyunları: Bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
07:37
Tramp Çikaqoya 300 milli qvardiyaçının göndərilməsinə tapşırıq veribDigər ölkələr
07:04
"Bloomberg": Takaiçinin baş nazir olması Yapon yeninə mənfi təsir edəcəkDigər ölkələr
06:34
Xəzər dənizində zəlzələ baş veribEkologiya
06:23
Kamçatkada 5,1 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
05:57
Nyu-York metrosunda iki nəfər həlak olubDigər ölkələr
05:24
Kim Çen İn ABŞ və Cənubi Koreyaya xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
04:51
Məhkəmə Trampın Portləndə milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıbDigər ölkələr
04:15