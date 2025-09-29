Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести существенные санкции в отношении стран, не производящих мебель в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.

"Чтобы Северная Каролина, которая полностью потеряла свой мебельный бизнес из-за Китая и других стран, снова стала великой страной, я введу существенные пошлины на все страны, которые не производят свою мебель в Соединенных Штатах", - отметил он.