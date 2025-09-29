Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 17:44
    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести существенные санкции в отношении стран, не производящих мебель в Соединенных Штатах.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.

    "Чтобы Северная Каролина, которая полностью потеряла свой мебельный бизнес из-за Китая и других стран, снова стала великой страной, я введу существенные пошлины на все страны, которые не производят свою мебель в Соединенных Штатах", - отметил он.

    США Дональд Трамп производство мебели импортные пошлины Китай

