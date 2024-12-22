Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом из-за высоких тарифов для судов

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы администрация Панамского канала снизила плату за проход судов, иначе Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы администрация Панамского канала снизила плату за проход судов, иначе Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление Трампа.

"Тарифы, взимаемые Панамой, нелепы, особенно с учетом чрезвычайной щедрости США. Если моральные и юридические принципы, сопровождавшие великодушный жест с передачей канала Панаме, уважать не будут, то Панамский канал вернется к нам, полностью и без вопросов. Власти Панамы, пожалуйста, поступайте, исходя из этого!" - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечивать надежность функционирования канала, поскольку он играет важную роль для безопасности и экономики США. Трамп пообещал, что канал никогда "не попадет не в те руки".

Напомним, что Министерство обороны США начало сооружение Панамского канала в 1904 году, который был введен в эксплуатацию в 1920 году. В 1977 году президент Картер и лидер Панамы Омар Торрихос подписали договор о передаче управления каналом панамским властям с 2000 года. США контролировали канал до 31 декабря 1999 года.

The Hill напоминает, что США пользуются каналом больше, чем любая иная страна мира. Панамская администрация взимает тарифы с судов и кораблей в зависимости от их размера и назначения морского транспорта.