Трамп пригрозил применением силы в случае протестов во время парада 14 июня

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14 июня.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности применения силы в случае акций протеста во время военного парада в честь юбилея американской армии 14 июня.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The New York Times.

"Те люди, которые хотят протестовать, столкнутся с очень большой силой", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он добавил, что считает протестующих ненавидящими США людьми.

В начале мая армия США сообщила, что 14 июня проведет военный парад в Вашингтоне в честь своего 250-летия. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.

Отметим, что беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи Нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

Ранее сообщалось, что всего во время протестов против миграционной политики Трампа в США задержаны 170 человек.