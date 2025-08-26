О нас

Трамп пригрозил пошлинами тем, кто будет притеснять технологические компании США

Трамп пригрозил пошлинами тем, кто будет притеснять технологические компании США Американский президент Дональд Трамп пообещал повышать пошлины и вводить ограничения на поставки американских чипов в страны, которые будут взимать цифровые налоги с технологических компаний США.
Другие страны
26 августа 2025 г. 06:59
Трамп пригрозил пошлинами тем, кто будет притеснять технологические компании США

Американский президент Дональд Трамп пообещал повышать пошлины и вводить ограничения на поставки американских чипов в страны, которые будут взимать цифровые налоги с технологических компаний США.

Как передает Report, текст соответствующего указа он опубликовал в Truth Social.

"Как президент Соединенных Штатов я буду противостоять государствам, которые нападают на наши невероятные американские технологические компании. Налоги на цифровые технологии, законы о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков - все это направлено на нанесение ущерба американским технологиям и их дискриминацию", - написал он.

По словам Трампа, это должно "прекратиться немедленно". "Этим постом в Truth [Social] я предупреждаю все страны, в которых действуют цифровые налоги, законодательство, правила или нормативные акты, что в том случае, если эти дискриминационные меры не будут отменены, то я как президент Соединенных Штатов введу существенные дополнительные пошлины на экспорт этих государств в США и инициирую ограничения на экспортные поставки наших высоко защищенных технологий и микросхем в эти страны", - сообщил американский лидер.

"Проявляйте уважение к Америке и нашим удивительным технологическим компаниям или подумайте о последствиях", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ texnologiya şirkətlərinə təzyiq edən ölkələri rüsumları artırmaqla hədələyib

Другие новости из категории

Премьер-министр Австралии обвинил Иран в организации антисемитских нападений
Премьер-министр Австралии обвинил Иран в организации антисемитских нападений
26 августа 2025 г. 08:04
США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд
США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд
26 августа 2025 г. 07:44
Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы
Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы
26 августа 2025 г. 07:18
SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды
SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды
26 августа 2025 г. 05:41
Члена Совета управляющих ФРС сняли с должности за возможные махинации с ипотекой
Члена Совета управляющих ФРС сняли с должности за возможные махинации с ипотекой
26 августа 2025 г. 05:04
Лидер Южной Кореи выступил против ядерного оружия на Корейском полуострове
Лидер Южной Кореи выступил против ядерного оружия на Корейском полуострове
26 августа 2025 г. 04:46
Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить военные расходы
Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить военные расходы
26 августа 2025 г. 03:58
Трамп: США продолжат приобретать доли в частных компаниях
Трамп: США продолжат приобретать доли в частных компаниях
26 августа 2025 г. 03:21
Пентагон назвал сроки завершения расследования вывода войск США из Афганистана
Пентагон назвал сроки завершения расследования вывода войск США из Афганистана
26 августа 2025 г. 02:25
СМИ: США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами
СМИ: США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами
26 августа 2025 г. 01:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi