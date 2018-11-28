Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным на G20 из-за ситуации c Украиной

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, Трамп ожидает «полного отчёта» по инциденту.

«Он (Отчёт. — Report) будет определяющим. Может быть, никакой встречи и не будет... Мне не нравится эта агрессия, она не нужна мне вовсе», — приводит газета его слова.

25 ноября три украинских судна были задержаны Россией в Керченском проливе.