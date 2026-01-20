Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 09:49
    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Президент США Дональд Трамп пригрозил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону ввести 200%-ные пошлины на вино и шампанское из Франции.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    Такое заявление американский президент сделал после того, как журналисты сообщили ему, что Макрон может отклонить предложение присоединиться к Совету мира по Газе.

    "Ну, он никому не нужен, потому что он скоро покинет свой пост... Я введу 200%-ные пошлины на его вина и шампанское, и он присоединится", - сказал Трамп. Второй срок Макрона должен закончиться в следующем году. Французский президент отмечал, что в следующих выборах участвовать не будет.

    О создании Совета мира Дональд Трамп объявил 16 января. В этот же день он представил его исполнительный комитет. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

    пошлины Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Совет мира по Газе шампанское вино
    Tramp Makronu yeni rüsumlarla hədələyib

    Последние новости

    09:49

    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Другие страны
    09:38

    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Другие страны
    09:35

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    09:27

    Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума

    Финансы
    09:24

    Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    09:23

    Нефть подорожала на данных из Китая и угрозах Трампа повысить пошлины

    Энергетика
    09:21

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.01.2025)

    Финансы
    09:13

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    09:10

    Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    Лента новостей