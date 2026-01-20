Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Названа дата подписания устава Совета мира по Газе

    Церемония подписания устава "Совета мира" по сектору Газа состоится 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

    Журналист опубликовал фото приглашения на мероприятие, направленное президентом США Дональдом Трампом главам государств и правительств.

    Обращения с предложением присоединиться к "Совету мира" были направлены лидерам разных стран. Такие приглашения, в частности, получили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие.

    "Совет мира" - это возглавляемая Соединенными Штатами межправительственная организация, номинальная цель которой - "содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта". Создание Совета было предложено Трампом в сентябре 2025 года, а о его учреждении глава Белого дома объявил 15 января 2026 года.

    В соответствии с резолюцией 2803 Совета безопасности ООН, разработанной Соединенными Штатами и принятой в ноябре 2025 года, совет уполномочен оказывать поддержку в управлении, реконструкции и послевоенном экономическом восстановлении сектора Газа.

    Qəzza üzrə Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanma tarixi açıqlanıb

