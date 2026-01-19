СМИ: Макрон отклонит предложение Трампа о вступлении в "Совет мира"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к создаваемому им "Совету мира" по Газе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к Макрону источник.

Агентство отмечает, что эксперты обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или конкурента ООН, которую он давно критикует. Согласно проекту устава Совета мира, американский лидер будет его первым председателем, имеющим полномочия по решающим вопросам.

По данным источника, французский президент полагает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов, касающихся сектора Газа, и это вызывает серьезные опасения, особенно в плане соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению.

Трамп планирует утвердить устав и состав Совета мира в Давосе в этот четверг, отмечают осведомленные лица.