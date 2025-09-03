Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 23:39
    Трамп пригласил Навроцкого на саммит G20 в 2026 году

    Президент США Дональд Трамп пригласил польского лидера Кароля Навроцкого на саммит Группы двадцати (G20), который состоится в 2026 году в Майами.

    Как передает Report, об этом Навроцкий сказал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

    "Я получил приглашение от президента Дональда Трампа на предстоящий в следующем году саммит G20, который состоится в Майами во Флориде", - отметил польский президент.

    Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава попросит Вашингтон пригласить ее в G20.

    Отметим, что G20 была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами Группы двадцати являются 19 государств (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз. 

    Польша США Навроцкий Дональд Трамп Саммит G20

