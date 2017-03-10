Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Вашингтон

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в пятницу с президентом Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом пригласил его посетить Белый дом в ближайшее время.

Как передает Report, такую новость распространило агентство Reuters со ссылкой на представителя главы ПНА Габиля Абу Рудейна.

Ранее Трамп на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху допустил, что урегулирования на Ближнем Востоке можно добиться путем создания одного государства, а не двух — еврейского и арабского, — как это предусмотрено резолюциями ООН.