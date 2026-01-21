Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

    • 21 января, 2026
    • 16:28
    Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

    Президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, совершив пересадку из-за проблем с электрооборудованием на борту президентского самолета Air Force One.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщает агентство AFP.

    Согласно информации, Трамп приземлился в аэропорту Цюриха примерно на два часа позже запланированного. Затем он отправится в Давос, чтобы выступить с речью и встретиться с мировыми лидерами на фоне напряженности вокруг Гренландии.

    Ранее сообщалось, что самолет, на котором Трамп первоначально вылетел в Давос, после обнаруженной в полете "незначительной проблемы с электроникой" вернулся обратно на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном. После пересадки на другой борт Трамп отправился в Давос.

