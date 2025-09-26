Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Трамп предрек Соросу проблемы с законом

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 08:45
    Трамп предрек Соросу проблемы с законом

    Финансист Джордж Сорос и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман могут иметь проблемы с законом, если окажется, что они оказывают финансовую поддержку левым радикалам.

    Как передает Report, такое допущение сделал президент США Дональд Трамп.

    "Ну, Сорос - это имя, которое я, конечно, часто слышу. Я не знаю, но Сорос - это имя, которое я слышу. Я слышу много разных имен. Я слышу имена довольно богатых людей, которые являются радикальными левыми. Может быть. Я слышу о человеке по имени Рид Хоффман... если они финансируют эти вещи, у них будут проблемы", - сказал Трамп журналистам.

    В четверг Трамп подписал указ о борьбе с внутренним терроризмом в США. Как объяснил секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, администрация намерена препятствовать деятельности этих групп, не допускать совершения ими актов насилия, а также искать источники их финансирования и поддержки.

    Дональд Трамп Джордж Сорос левый радикализм
    Donald Tramp Sorosa xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    10:07

    Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнее

    Бизнес
    10:03

    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    В регионе
    10:02

    В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

    Происшествия
    09:58

    В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

    Происшествия
    09:56

    Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

    Промышленность
    09:52

    В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

    Энергетика
    09:45

    Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

    Командные
    09:35

    Цена на азербайджанскую нефть слегка выросла

    Энергетика
    09:33

    ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    В регионе
    Лента новостей