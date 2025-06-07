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Трамп предостерег Маска от поддержки демократов

Трамп предостерег Маска от поддержки демократов Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск столкнется с "серьезными последствиями", если решит финансировать кандидатов от Демократической партии, выступающих против проекта бюджета, предложенного республиканцами.
Другие страны
7 июня 2025 г. 22:28
Трамп предостерег Маска от поддержки демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск столкнется с "серьезными последствиями", если решит финансировать кандидатов от Демократической партии, выступающих против проекта бюджета, предложенного республиканцами.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News.

"Если он это сделает, ему придется заплатить за это. Это будут очень серьезные последствия", - подчеркнул Трамп, отказавшись при этом раскрыть, о каких именно мерах идет речь.

Ранее между Трампом и Маском произошел публичный конфликт, вылившийся в серию взаимных обвинений и угроз в X и Truth Social. Президент отметил, что не собирается восстанавливать отношения с Маском.

Американский лидер также добавил, что считает их взаимодействие завершенным. "Я так предполагаю, да", - сказал Трамп, заявив, что не намерен контактировать с Маском в будущем. "У меня слишком много других дел. Я не собираюсь с ним разговаривать", - добавил руководитель Белого дома.

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Версия на азербайджанском языке Tramp İlon Maska xəbərdarlıq edib

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