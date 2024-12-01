Трамп предостерег БРИКС: Любая страна, пытающаяся отказаться от доллара, должна попрощаться с Америкой

Избранный президент США Дональд Трамп бросил вызов членам БРИКС, желающим отказаться от доллара.

Избранный президент США Дональд Трамп бросил вызов членам БРИКС, желающим отказаться от доллара.

Как сообщает Report , политик поделился публикацией об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Идее стран БРИКС отказаться от доллара, пока мы наблюдаем со стороны, конец. Мы требуем от этих стран взять на себя обязательство либо не создавать новую валюту БРИКС, либо не поддерживать какую-либо другую валюту для замены сильного доллара США, иначе они столкнутся со 100% таможенными пошлинами и попрощаются с продажами в прекрасную экономику США. Пусть найдут другого "простака'!", - отметил он.

По мнению республиканца, "нет никаких шансов", что организация "заменит доллар США в международной торговле". Трамп утверждал, что любая страна, которая захочет это сделать, "должна попрощаться с Америкой".