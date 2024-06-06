Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев в США

Только введение смертной казни для наркоторговцев может решить проблему наркотической проблемы в США.

Только введение смертной казни для наркоторговцев может решить проблему наркотической проблемы в США.

Как передает Report , об этом сказал в интервью телеканалу Fox News экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Фентанил убивает наших людей <...>. Вы никогда по-настоящему не решите проблему наркотиков, пока <....> не введете смертную казнь для торговцев наркотиками", - сказал он.

В 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Как отметили в ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.